Чемпион вызвал на бой Ломаченко. Надо соглашаться

Хейни готов биться с Ломаченко
Если раньше Василий Ломаченко мог перебирать соперниками, то теперь без чемпионских поясов он уже мало кому интересен.
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Поэтому, чтобы вновь стать чемпионом, нужно цепляться за любой шанс. И такой шанс готов предоставить украинцу чемпион WBC в легком весе американец Девин Хейни.
"Любой из больших боев в легком весе сделает мою карьеру более значимой – Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко. Этих парней уважают. Победы над ними позволят мне попасть в список pound-for-pound и укрепят мои позиции.
Я годами вызывал Ломаченко на бой. Я хочу драться с лучшими. Я говорил об этом и готов биться с любым соперником.
Я никого не избегаю. Я хочу выйти на ринг и испытать свои навыки с лучшими бойцами", – сказал Хейни в комментарии Last Stand Podcast with Brian Custer.
23-летний Хейни на профи ринге провел 26 боев и все выиграл. 4 декабря он будет защищать титул в бою против Джозефа Диаса.
Ломаченко 11 декабря встретится с Ричардом Комми.