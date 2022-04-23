Чемпион снова на вершине. Ферстаппен выиграл дебютный в сезоне спринт

Ферстаппен выиграл спринт в Эмилии-Романии / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter Formula 1

После лучшего результата в пятничной квалификации, Макс Ферстаппен уверенно провел спринт и добыл очень важную победу перед главным стартом уик-энда на гран-при Эмилии-Романии.

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Преодолеть 21 круг спринта Ферстаппену удалось за 30 минут. Его главный конкурент в чемпионате Шарль Леклер с Феррари финишировал вторым, поэтому Ферстаппен смог отыграть всего лишь один балл у оппонента. Напомним, что за победу в спринте пилот зарабатывает 8 очей, второе место – 7 очей, и так далее включительно до 8 места – за которое получают один пункт.

Третьим в спринте на автодроме в Имоле финишировал партнер Ферстаппена по Ред Булл – Серхио Перес. Первая восьмерка пилотов выглядит следующим образом:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 21 круг Шарль Леклер (Феррари) +2,975 Серхио Перес (Ред Булл) +4,721 Карлос Сайнс (Феррари) +17,578 Ландо Норрис (Макларен) +24,561 Даниэль Риккардо (Макларен) +27,740 Валттери Боттас (Альфа Ромео) +28,133 Кевин Магнуссен (Хаас) +30,712

Результаты спринта определяют позиции пилотов на стартовой решетке основной гонки в воскресенье.

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7-кратный чемпион Фромулы-1 Льюис Хемилтон результатами в нынешнем сезоне не впечатляет, но британский гонщик может стать владельцем футбольного клуба Челси.