23 апреля 19:30 Онлайн
Бавария --
Боруссия Д --
26 апреля 19:00
Боруссия Д --
Динамо --
28 апреля 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
26 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Реал --
27 апреля 22:00
Ливерпуль --
Вильярреал --
3 мая 22:00
Вильярреал --
Ливерпуль --
4 мая 22:00
Реал --
Манчестер Сити --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости Формулы-1

Чемпион снова на вершине. Ферстаппен выиграл дебютный в сезоне спринт

Евгений Щербаков
23 апреля, 18:35
Нидерландский пилот Ред Булл добыл уверенную победу в короткой гонке и сократил отставание от лидера чемпионата

Ферстаппен выиграл спринт в Эмилии-Романии / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter Formula 1

После лучшего результата в пятничной квалификации, Макс Ферстаппен уверенно провел спринт и добыл очень важную победу перед главным стартом уик-энда на гран-при Эмилии-Романии.

Реклама

Преодолеть 21 круг спринта Ферстаппену удалось за 30 минут. Его главный конкурент в чемпионате Шарль Леклер с Феррари финишировал вторым, поэтому Ферстаппен смог отыграть всего лишь один балл у оппонента. Напомним, что за победу в спринте пилот зарабатывает 8 очей, второе место – 7 очей, и так далее включительно до 8 места – за которое получают один пункт.

Третьим в спринте на автодроме в Имоле финишировал партнер Ферстаппена по Ред Булл – Серхио Перес. Первая восьмерка пилотов выглядит следующим образом:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 21 круг
  2. Шарль Леклер (Феррари) +2,975
  3. Серхио Перес (Ред Булл) +4,721
  4. Карлос Сайнс (Феррари) +17,578
  5. Ландо Норрис (Макларен) +24,561
  6. Даниэль Риккардо (Макларен) +27,740
  7. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +28,133
  8. Кевин Магнуссен (Хаас) +30,712

Результаты спринта определяют позиции пилотов на стартовой решетке основной гонки в воскресенье.

Реклама

7-кратный чемпион Фромулы-1 Льюис Хемилтон результатами в нынешнем сезоне не впечатляет, но британский гонщик может стать владельцем футбольного клуба Челси.