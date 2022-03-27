Чемпион мира по кикбоксингу погиб при обороне Мариуполя

Русские фашисты убили чемпиона мира по кикбоксингу Максима Кагала / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Блокадный Мариуполь сейчас самая горячая точка на карте Украины. От обстрелов российских оккупантов погибают мирные жители и защитники города.

В пятницу, 25 марта, защищая Мариуполь, погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал. Об этом на своей страницу в Facebook сообщил его тренер Олег Скирта. Максим служил в составе отряда специального назначения "Азов".

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"К большому сожалению, война забирает лучших. 25 марта, защищая город Мариуполь в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов", погиб Максим "Пистон" Кагал. Первый чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе, первый чемпион мира по кикбоксингу в нашем славном городе Кременчуге, первый чемпион мира по кикбоксингу ІСКА, среди взрослых, в составе сборной команды Украины, и просто честный и порядочный человек!" – написал Скирта.

Максим Кагал занимался кикбоксингом, тайским боксом муай-тай. Он стал чемпионом мира и бронзовым призером по кикбоксингу по версии ISKA 2014.

В 2014 году выиграл серебро открытого чемпионата Кременчуга регби-7. Любил футбол и активно болел за местную команду.

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Ранее мы сообщали, что в Мариуполе от рук российской армии погибла гимнастка Екатерина Дяченко. Ей было всего 11 лет.