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Челси выиграл клубный чемпионат мира

Олег Люлька
12 февраля, 21:09
Финал клубного чемпионата мира по футболу на "Мохаммед бин Зайед Стэдиум" в Абу-Даби завершился победой английского Челси над бразильским Палмейрасом в дополнительное время

Хаверц снова принес Челси трофей / Фото: Reuters

Основное время финального матча в Эмиратах завершилось вничью – 1:1. Дело шло к серии пенальти.

Но за несколько минут до завершения дополнительного времени судья после просмотра VAR зафиксировал игру рукой у футболиста Палмейраса в своей штрафной, и Хаверц, реализовав 11-метровый, принес Челси звание лучшего клуба планеты.

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Челси – Палмейрас – 2:1
Голы: Лукаку, 55, Хаверц, 117, пен – Вейга, 64, пен
Удаление: Луан, 120+6 (Палмейрас)

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Символично, что ранее именно немец Хаверц забил победный для Челси мяч в финале ЛЧ-2021 с Манчестер Сити.

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Это – первый титул клубных чемпионов мира в истории Челси.