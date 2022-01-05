Челси – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча

Челси vs Тоттенхэм / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало матча Челси – Тоттенхэм в среду, 5 января – в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – видео, фото и текстовые комментарии хода поединка в онлайн-формате. Челси – Тоттенхэм: где смотреть матч

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Английская Премьер-лига взяла небольшую паузу. Пришло время полуфиналов Кубка английской лиги. Финалисты турнира определятся по сумме двух встреч.

Челси – Тоттенхэм – 5 и 12 января

Арсенал – Ливерпуль – 6 и 13 января

Финал – 27 февраля, "Уэмбли" (Лондон)

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Команды уже успели пройти по три соперника в Кубке лиги. Челси прошел по пенальти Астон Виллу и Саутгемптон, а в 1/4 финала выбил Брентфорд. В свою очередь "шпоры" в серии пенальти одолели Вулверхэмптон, после чего оставили за бортом Бернли и Вест Хэм.

/ Фото: AFP

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЧЕЛСИ – ТОТТЕНХЭМ

По мнению аналитиков букмекерских контор, Челси имеет больше шансов на успех. Котировки на победу команды Томаса Тухеля сегодня равны 1.96, тогда как на "шпор" – 4.00. Ничья же оценивается коэффициентом 3.60. Вероятность результата матча в процентах:

победа Челси – 49%

ничья – 26%

победа Тоттенхэма – 25%

Кроме того, оценены итоговые шансы команд на проход в финал. Челси и тут фаворит, итоговый успех "пенсионеров" оценивается в 1.58 (примерно 60%), тогда как коэффициент на выход дальше Тоттенхэма составляет 2.38 (или же 40%).

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции встреча Челси – Тоттенхэм в среду, 5 января, начиная с 21:45, будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Челси – Тоттенхэм онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Напомним, ранее команды играли в рамках АПЛ на поле Тоттенхэма. Поединок закончился победой Челси 3:0.