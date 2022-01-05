5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Челси – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча

Андрей Трофимов
5 января, 13:20
Следите в онлайн-режиме за первым полуфинальным поединком Кубка английской лиги на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж"

Челси vs Тоттенхэм / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало матча Челси – Тоттенхэм в среду, 5 января – в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – видео, фото и текстовые комментарии хода поединка в онлайн-формате. Челси – Тоттенхэм: где смотреть матч

Реклама

Английская Премьер-лига взяла небольшую паузу. Пришло время полуфиналов Кубка английской лиги. Финалисты турнира определятся по сумме двух встреч.

  • Челси – Тоттенхэм – 5 и 12 января
  • Арсенал – Ливерпуль – 6 и 13 января
  • Финал – 27 февраля, "Уэмбли" (Лондон)

Читайте также: Возвращение болтливого форварда: поможет ли Лукаку Челси в матче с Тоттенхэмом

Команды уже успели пройти по три соперника в Кубке лиги. Челси прошел по пенальти Астон Виллу и Саутгемптон, а в 1/4 финала выбил Брентфорд. В свою очередь "шпоры" в серии пенальти одолели Вулверхэмптон, после чего оставили за бортом Бернли и Вест Хэм.

/ Фото: AFP

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЧЕЛСИ – ТОТТЕНХЭМ

По мнению аналитиков букмекерских контор, Челси имеет больше шансов на успех. Котировки на победу команды Томаса Тухеля сегодня равны 1.96, тогда как на "шпор" – 4.00. Ничья же оценивается коэффициентом 3.60. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Челси – 49%
  • ничья – 26%
  • победа Тоттенхэма – 25%

Кроме того, оценены итоговые шансы команд на проход в финал. Челси и тут фаворит, итоговый успех "пенсионеров" оценивается в 1.58 (примерно 60%), тогда как коэффициент на выход дальше Тоттенхэма составляет 2.38 (или же 40%).

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции встреча Челси – Тоттенхэм в среду, 5 января, начиная с 21:45, будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Челси – Тоттенхэм онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Напомним, ранее команды играли в рамках АПЛ на поле Тоттенхэма. Поединок закончился победой Челси 3:0.