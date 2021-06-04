Челси подписал тренера-рекордсмена и Монстра-чемпиона Америки

Лондонский клуб продлил соглашение с тренером Томасом Тухелем до лета 2024 года, а с бразильским защитником Тиаго Силвой – еще на один сезон

Томас Тухель с кубком чемпионов / Фото: Reuters

Летнее межсезонье для клубов – пора подписания новых контрактов. Сегодня победитель Лиги чемпионов продлил соглашения сразу с двумя "кузнецами" недавнего триумфа. Главный тренер Челси Томас Тухель теперь остается в команде до лета 2024 года. Предыдущий же договор действовал до 2022 года. Однако еврокубковый успех позволил ему рассчитывать на большее.

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Напомним, немецкий специалист приехал в Лондон 27 января. С тех пор он проиграл всего 5 матчей, его подопечные пропустили 16 мячей, а в 19 матчах оставляли ворота неприкосновенными. Эти показатели остались недосягаемы ни для одного коллектива Премьер-лиги.

Также еще на сезон остается в Лондоне 36-летний защитник Тиаго Силва, который пришел в Челси из ПСЖ ранее Томаса Тухеля – прошлым летом. Контракт бразильца по прозвищу Монстр действовал год и продлился на такой же срок. Со сборной он выигрывал Кубок Америки-2019 и Кубок конфедераций-2013.

К слову, тренер Челси познакомился с Абрамовичем в Порту.

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