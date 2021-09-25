Челси – Манчестер Сити: онлайн-трансляция центрального матча АПЛ

Челси и Манчестер Сити сыграют в 6-ом туре АПЛ

Сегодня Челси и Манчестер Сити сразятся в рамках 6 тура чемпионата Англии по футболу. Поединок пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнется в 14:30. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка с яркими фото и комментариями.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ЧЕЛСИ – МАНЧЕСТЕР СИТИ

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Поединок в Лондоне станет римейком недавнего финала Лиги чемпионов. Буквально четыре месяца назад команды сошлись в борьбе за главный трофей Европы. Тогда минимальную победу праздновала команда Томаса Тухеля. Единственный гол во встрече забил Кай Хаверц.

И вот команды впервые после той дуэли вновь встретятся друг с другом. После пяти туров Челси делит первую строчку АПЛ с Ливерпулем, лишь раз потеряв очки на старте (как раз в битве с мерсисайдцами – 1:1).

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В свою очередь команда Пепа Гвардиолы идет пятой, отставая от лондонцев на три пункта. Манчестер Сити неудачно начал сезон, проиграв Суперкубок Англии Лестеру и поединок 1 тура Тоттенхэму. А на прошлых выходных манкунианцы не сумели пробить дома Саутгемптон (0:0).

Прогноз букмекеров. Эксперты считают шансы команд на победу практически равными, с небольшим преимуществом хозяев. Коэффициент на триумф Челси составляет 2.72, на успех Сити – 2.88. Ничья же оценивается коэффициентом 3.35.

Где смотреть. В прямой трансляции матч Челси – Манчестер Сити будет показан на телеканале Setanta Sports, который доступен на сервисе OLL.TV.