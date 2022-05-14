14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
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Челси – Ливерпуль: где и во сколько смотреть финал Кубка Англии

Сергей Шаховец
14 мая, 13:09
В финале Кубка Англии на стадионе "Уэмбли" встретятся Челси и Ливерпуль. Это второй финал в нынешнем сезоне, в котором соперники разыграют трофей. Начало матча в 18:45

Челси vs Ливерпуль / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В субботу, 14 мая, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится финал Кубка Англии между Челси и Ливерпулем. 27 февраля они уже встречались в финале Кубка лиги, и тогда мерсисайдцы победили "аристократов" в серии пенальти.

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В матче за Кубок Англии подопечные Томаса Тухеля постараются реабилитироваться за провальный сезон. Действующий победитель ЛЧ с большим отставанием от лидеров АПЛ идет на третьей строчке чемпионата. А еще это хороший шанс поквитаться за проигрыш в Кубке лиги.

Команда Юргена Клоппа уже завоевала один трофей в нынешнем сезоне и сохраняет хорошие шансы завоевать еще три. Помимо Кубка Англии, Ливерпуль бореться за чемпионство в АПЛ и сыграет в финале ЛЧ с Реалом.

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Когда матч. Поединок состоится 14 мая. Начало в 18:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Челси – Ливерпуль. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале Setanta Sports. Также за поединком МЮ – Челси онлайн можно наблюдать на OLL.TV.

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Кто фаворит. Аналитики считают, что Ливерпуль имеет больше шансов завоевать Кубок Англии.

Котировки на основное время:

  • Победа Ливерпуля – 2.12.
  • Ничья – 3.50.
  • Победа Челси – 3.55.

Коэффициент на исход матча:

  • Победа Ливерпуля – 1.60
  • Победа Челси – 2.44

Ранее мы сообщали, что сделка по продаже лондонского Челси будет окончательно завершена к концу мая. Новым владельцем клуба станет американский бизнесмен Тодд Бели.

Тодд Бели купит Челси у Абрамовича / Фото: Коллаж: Сегодня