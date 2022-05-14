Челси – Ливерпуль: где и во сколько смотреть финал Кубка Англии

Челси vs Ливерпуль / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В субботу, 14 мая, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится финал Кубка Англии между Челси и Ливерпулем. 27 февраля они уже встречались в финале Кубка лиги, и тогда мерсисайдцы победили "аристократов" в серии пенальти.

Читайте также: Миколенко привел в бешенство Тухеля: команда украинца сотворила сенсацию в АПЛ

Реклама

В матче за Кубок Англии подопечные Томаса Тухеля постараются реабилитироваться за провальный сезон. Действующий победитель ЛЧ с большим отставанием от лидеров АПЛ идет на третьей строчке чемпионата. А еще это хороший шанс поквитаться за проигрыш в Кубке лиги.

Команда Юргена Клоппа уже завоевала один трофей в нынешнем сезоне и сохраняет хорошие шансы завоевать еще три. Помимо Кубка Англии, Ливерпуль бореться за чемпионство в АПЛ и сыграет в финале ЛЧ с Реалом.

Реклама

Когда матч. Поединок состоится 14 мая. Начало в 18:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Челси – Ливерпуль. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале Setanta Sports. Также за поединком МЮ – Челси онлайн можно наблюдать на OLL.TV.

Реклама

Кто фаворит. Аналитики считают, что Ливерпуль имеет больше шансов завоевать Кубок Англии.

Котировки на основное время:

Победа Ливерпуля – 2.12.

Ничья – 3.50.

Победа Челси – 3.55.

Коэффициент на исход матча:

Победа Ливерпуля – 1.60

Победа Челси – 2.44

Ранее мы сообщали, что сделка по продаже лондонского Челси будет окончательно завершена к концу мая. Новым владельцем клуба станет американский бизнесмен Тодд Бели.