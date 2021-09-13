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14 сентября 19:45
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Динамо --
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Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
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Шахтер --
15 сентября 22:00
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ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
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Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
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Верес --
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Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
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Колос --
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18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Человек-поезд! Криштиану Роналду удивил своей скоростью

Любомир Луканюк
13 сентября, 09:09
36-летний форвард Манчестер Юнайтед разогнался до скорости 32,5 км/ч в матче против Ньюкасла, где он забил два гола

Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче после возвращение в МЮ / Фото: REUTERS

Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Во встрече, которая прошла 11 сентября, в составе МЮ дебютировал Криштиану Роналду.

Португалец стал автором дубля. При этом в одном из эпизодов матча 36-летний Роналду разогнался до скорости 32,5 км/ч!

Отметим, что на начало сентября самым быстрым игроком в АПЛ нынешнего сезона являлся форвард Саутгемптона Адам Армстронг – 35,65 км/ч. На втором месте находился представитель Вулверхэмптона Адама Траоре – 35,6 км/ч.

Интересно, что рекордсмен мира в беге на стометровке Усейн Болт разгонялся до 44 км/ч.

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Кстати, ранее в отборе на ЧМ-2020 Криштиану Роналду побил невероятный рекорд. Португалец стал лучшим бомбардиром в истории сборных. Посмотрите, как он это сделал.

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