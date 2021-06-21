Человек- молния стал отцом близнецов: подруга родила Болту двоих сыновей

Рекордсмен мира в беге на 100 и 200 метров Усейн Болт сообщил о пополнении в семье – мальчиков назвали Сейнт Лео и Тандер

У Болта уже трое детей / Фото: Instagram

Лучший спринтер мира, восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт сообщил о пополнении в семье. 34-летний Человек-молния, как еще называют спортсмена, стал отцом близнецов.

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Легкоатлет в Instagram опубликовал фотографию со подругой Каси Беннетт, дочерью Олимпией Лайтнинг, которая родилась в мае прошлого года, и двумя новорожденными сыновьями. Мальчиков назвали Сейнт Лео и Тандер.

Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира в беге на короткие дистанции. Он единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Спортивную карьеру ямаец завершил в 2017 году. За скорость и характерное празднование побед Болт получил прозвище Человек-молния.

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Смотрите рекорд Болта на стометровке: