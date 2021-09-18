Чек получил, а Россию кинул: скандальный боксер остался украинцем

Редкач с украинским паспортом / Фото: Instagram

На днях 35-летний Иван Редкач признался, что получил предложение от России о смене гражданства. Якобы ему предложили за это 500 тысяч долларов.

Позже скандальный украинский боксер, давно проживающий в США, сфотографировался с чеком, намекая на то, что принял предложение РФ. "Чек получил, а вот паспорт жду", – написал тогда Редкач.

Иван Редкач / Фото: Instagram

Однако итогом этой саги стало сегодняшнее сообщение от Редкача о том, что он таки остается украинцем.

Правда, пост боксера снова оказался крайне неоднозначным.

Наложив песню "Разом нас багато" на кадры с украинским паспортом, Редкач написал в Instagram следующее:

"Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья, гражданство Украины я не поменял. Ни за какие соблазны. Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой президент. Владимир Зеленский – один из лучших, после Виктора Федоровича Якубовича. Якубович был один из лучших президентов в истории Украины. Разом нас багато, нас не подолати. Выдыхайте".

Напомним, ранее Редкач настроил против себя украинцев, заявив: "Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе".

Иван Редкач назвал украинцев нищими / Фото: Instagram

Также Редкач известен тем, что постоянно троллит команду Александра Усика за пророссийские взгляды и критикует Василия Ломаченко, с которым как-то даже сцепился в американской церкви.