Чехия – Украина: во сколько начало и где смотреть матч

Ярмоленко уже побеждал чехов / Фото: Getty Images
После ничьих с Казахстаном 2:2 и Францией 1:1 сборная Украины в среду, 8 сентября, проводит товарищескую встречу с Чехией на ее поле. Онлайн Чехия – Украина с видео голов доступен на нашем сайте.
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Игра, которая начнется на 12-тысячной "Дусан Арене" в Пльзени в 21:45 по Киеву, покажут на ТВ и в интернете.
Расписание трансляций матча Чехия – Украина:
- Канал "Украина", прямой эфир;
- Канал "Футбол 1", прямой эфир;
- Сервис OLL.TV (в подписке), прямой эфир;
- Канал "Футбол 2", 9 сентября в 02:25, повтор;
- Канал "Футбол 1", 9 сентября в 11:15, повтор;
- Канал "Футбол 2", 9 сентября в 19:05, повтор;
- Канал "Футбол 1", 10 сентября в 15:20, повтор;
- Канал "Футбол 2", 10 сентября в 22:50, повтор;
- Канал "Футбол 2", 11 сентября в 11:15, повтор;
- Канал "Футбол 2", 12 сентября в 07:50, повтор.
Отметим, что сборная Чехии, как и украинская команда, в квалификации ЧМ-2022 занимает второе место в своей группе.
В своем последнем поединке Чехия на выезде проиграла Бельгии 0:3.
ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ С ЧЕХИЕЙ
Сборные Украины и Чехии встречались между собой четыре раза. Преимущество пока на нашей стороне: наша команда дважды победила в 2018 году (1:0 дома и 2:1 на выезде) в победном для нас сезоне Лиги наций.
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Чехи побеждали ровно десять лет назад – тогда матч завершился с разгромным счетом 4:0. Еще один раз (в 2012) команды сыграли вничью (0:0).
Смотрите, как Украина ранее обыгрывала Чехию