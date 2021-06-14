Чехия огорчила Шотландию на старте Евро-2020 с фантастическим голом Шика

Шотландия начала Евро-2020 с домашнего поражения от Чехии. Два мяча забил форвард Патрик Шик, отметившись ударом из центра поля

/ Фото: REUTERS

Сборная Чехии начала выступления на Евро-2020 победой над Шотландией. Героем встречи стал нападающий Патрик Шик, оформивший дубль, а второй его мяч и вовсе может претендовать на самый красивый на турнире.

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Первая половина игры прошла при небольшом преимуществе шотландцев, но опасных моментов было не очень много – хозяева поля всего один раз пробили в створ ворот. Чехия нанесла всего два удара в створ, с единственной разницей, что один из них оказался результативным – на 42-й минуте Патрик Шик откликнулся на навес с правого фланга головой и пробил точно в угол.

После перерыва шотландцы насели на чужие ворота, но очень быстро получили второй мяч в свои ворота. Гол получился немного случайным, но от этого не стал менее красивым, ведь такое увидишь не каждый день. Шик подхватил мяч в центре поля и сразу же пробил по воротам. Голкипер шотландцев Дэвид Маршалл далеко вышел из ворот и не успел вернуться в рамку.

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Этот гол немного надломил Шотландию. Хозяева поля продолжали атаки, но уже, наверное, и сами не верили, что смогут отыграться. А чехи даже были близки к третьему мячу, но и такому счету были довольны после финального свистка.

Шотландия – Чехия – 0:2

Голы: Шик (42, 52)

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Хендри (Макгрегор, 67), Купер, О’Доннелл (Форрест, 79), Макгинн, Армстронг (Фрэйзер, 67), Кристи (Адамс, 46), Мактомини, Хэнли, Дайкс (Нисбет, 79).

Чехия: Вацлик, Калас, Цоуфал, Боржил, Челюстка, Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Гложек, 72), Соучек, Масопуст (Выдра, 72), Крал (Голеш, 67), Шик (Крменчик, 87).

В следующем матче Чехия 18 июня встретится с Хорватией, а Шотландия в этот же день сыграет с Англией.