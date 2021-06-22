Чехия – Англия: видео гола и лучшие моменты битвы за победу в группе D

В матче Евро на Уэмбли Рахим Стерлинг со второй попытки открыл счет на 12-й минуте

Чехия - Англия / Фото: Reuters

Во вторник завершается групповой этап в квартете D. В Глазго сражаются сборные Шотландии и Хорватии, вторая игра проходит также в Великобритании – в Лондоне. На нашем сайте организован онлайн Чехия – Англия.

Уже на второй минуте Рахим Стерлинг убежал от защитников, но, перекидывая вратаря, попал в штангу. А на 12-й минуте счет был открыт. Атакующий полузащитник Манчестер Сити забил головой, откликнувшись на прострел с левого фланга Джека Грилиша – 1:0. Смотрите как это было.

После этого чехи отошли от стартового шока и провели несколько опасных атак. Томаш Соучек из Вест Хэма пробил рядом со штангой. На другой половине поля мог напомнить о себе Гарри Кейн, но его удар вытянул Томаш Вацлик. До перерыва голов больше не было.

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