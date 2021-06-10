Чарльза Баркли до смерти напугал питон: баскетболист едва удрал

Легендарный форвард Финикс Санз выпрыгнул из-за стола в телевизионной студии, когда к нему подошла девушка с рептилией – смотрите видео розыгрыша по-американски

Баркли до смерти напуган питон / Фото: Twitter

Легендарного американского баскетболиста Чарльза Баркли до смерти напугали в эфире канала TNT, когда в студию занесли живого питона. Двухметровый спортсмен-гигант, в свое время наводивший страх на соперников в матчах НБА, выпрыгнул из-за стола и в ужасе отскочил на несколько метров, завидев приближающуюся к нему девушку с рептилией.

Отметим, что в эфире американского телеканала Чарльз Баркли делает прогнозы на матчи плей-офф НБА и подтверждает их "гарантированной" кнопкой. В этот раз Баркли "гарантировал", что Денвер выиграет второй матч серии с Финиксом.

Сразу после нажатия им кнопки в студии устроили цирковое представление с акробатами и живой змеей, от одного вида которого сердце у Баркли ушло в пятки. Поговаривают, Чарльз с детства боится этих существ.

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Интересно, что вскочившего со своего места Баркли остановил еще один гигант Шакил О'Нил. Обхватив Чарльза за пояс, Шак пытался убедить его прикоснуться к питону. Но Сэр Чарльз так и не решился.

Кстати, прогноз его не сработал. Денвер проиграл Финиксу – 98:123.