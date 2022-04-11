Царьки что-то не поделили: что думал Усик перед войной

Усик не считал Россию врагом / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Александр Усик сделал себе казацкую прическу и продолжает готовиться к поединку против Энтони Джошуа.

Боксер всегда был лояльным к России. И никогда не критиковал РФ за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

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Усик убеждал своих фанатов в том, что в России хорошие люди, а во всем виноваты политики.

Вот его цитата перед войной.

"У меня очень много знакомых, друзей есть в России, я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. Что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются, а мы друг друга хаем, обзываем. Я столько за все это время услышал, что я сепар, ватник, малорос. Там столько названий, что мне кажется, что можно песню под это придумать. А то, что происходит, – это просто жестянка, страшная жестянка. Пройдет большое количество времени, дай Бог его пройдет мало, мы будем об этом вспоминать и говорить: "Как мы могли такое допустить?" И такое будет", – говорил тогда Усик.

Интересно, боксер не видел или не хотел видеть, что большинство россиян поддерживают фашистский режим Путина. Режим, который устроил геноцид украинского народа.

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Сейчас в Киевской области продолжают фиксировать военные преступления российской армии после освобождения региона. Одним из пострадавших стал Александр Усик. Орки размещались на территории его дома в Ворзеле.