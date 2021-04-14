Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхват

Нынешний тренер итальянской Ромы Паулу Фонсека продолжает пользоваться спросом в других европейских клубов. После трех лет в донецком Шахтере португалец заканчивает второй сезона в Серии А и собирается попробовать себя в другом клубе.
О предложениях для Паулу пишет сайт CalcioMercato.
Конкретный интерес к экс-наставнику Шахтера проявляют клубы Франции и Англии. В частности, появилась информация, что Фонсека поспорит с другом Шевы за работу в Лондоне – в Кристал Пэлас. Контракт специалиста в Риме заканчивается летом и может быть продолжен в случае выхода Ромы в Лигу чемпионов. Правда, сейчас команда занимает лишь седьмое место в чемпионате Италии, отставая от идущей четвертой Аталанты на семь очков.
Тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images
Сообщается, что сам Паулу хочет покинуть клуб из-за отсутствия доверия от руководства и периодических конфликтов внутри коллектива. При этом португальский тренер и его жена-украинка хотят остаться в Италии. Помочь им может Наполи, которое серьезно задумывается о замене Дженнаро Гаттузо на Фонсеку – несмотря на то, что команда из Неаполя располагается на пятой позиции.
Ранее Фонсека озвучил желаемую зарплату в московском Спартаке. Напомним, 48-летний специалист возглавлял Шахтер в 2016-2019 гг., а до этого работал на родине с Брагой.
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