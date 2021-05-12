Бывший тренер Шахтера уже ведет переговоры с новым клубом

Португалец Паулу Фонсека еще не доиграл чемпионат Италии с Ромой, но уже рассматривает предложение о трудоустройстве от французского Лиона

Тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

В конце сезона 2020/2021 сразу два бывших тренера украинского гранда остаются без работы. Португалец Луиш Каштру покидает Шахтер после двух лет во главе команды. А его соотечественник и предшественник Паулу Фонсека уходит из итальянской Ромы. Причем, сезон в Серии А еще продолжается, и столичные футболисты борются за седьмое место с Сассуоло – командой Роберто Де Дзерби, которого, кстати, сватают в донецкий клуб.

Тем не менее, Фонсека уже начал подыскивать себе новую работу. Итальянский сайт CalcioMercato пишет, что он вступил в переговоры с французским Лионом.

Причем, в Лионе уже известно, что нынешний наставник Руди Гарсия покинет команду. Сейчас она борется за попадание в Лигу чемпионов хотя бы с третьего места. За два тура до завершения сезона Лион на одно очко отстает от Монако, на три – от ПСЖ, на шесть – от Лилля. Думается, ход переговоров Фонсеки будет зависеть от результатов последних туров: если команда сможет выйти в Лигу чемпионов, вряд ли португалец откажется от возможности снова очутиться в элитном еврокубке.

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Тем временем, Роналду ночью поздравил Спортинг с первым чемпионством за 19 лет.

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