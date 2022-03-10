Бывшего соратника Януковича засекли с автоматом

Волков - один из лучших баскетболистов в истории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный испанский баскетболист Хорди Вильякампа выложил в Twitter довольно любопытные фото.

На одном снимке Хорди вместе с легендарным украинским баскетболистом Александром Волковым, а на втором – Александр Волков едет в машине и рядом с ним автомат.

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Александр Волков родился в Омске, но играть в баскетбол начал в Киеве. Долгое время выступал за Будивельник, поиграл в НБА.

Олимпийский чемпион Сеула-1988, чемпион Европы-1985.

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После завершения карьеры Волков, в частности, был народным депутатом. Большую часть своего депутатства провел в Партии регионов, вместе с Виктором Януковичем. В том числе, и во время Революции Достоинства.