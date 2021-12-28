27 декабря 22:00
Ньюкасл 1
Манчестер Юнайтед 1
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Бывшая Милевского: "Я уже свое натра**лась"

Андрей Трофимов
28 декабря, 08:48
Валерия Крук призналась, что секс – это самое примитивное, что есть в жизни. Нужно заниматься саморазвитием, работой, детьми, путешествовать

Валерия и Артем раньше встречались / Фото: Коллаж: Сегодня

Известная телеведущая и модель Валерия Крук откровенно рассказала о своей интимной жизни. Девушка известна тем, что встречалась со звездой украинского футбола Артемом Милевским.

"Я поняла, что уже не очень-то и хочу секса. Знаете, как диетологи говорят, когда смотрят анализы по печени: "Вы свое вино уже выпили". Так и у меня: я уже свое натра**лась. Когда женщины говорят, что в 40 лет хотят тра**ться, я в это не верю, честно. Уже больше хочется другого: купите мне, поговорите со мной… Очень хочу готовить все время. Только не тра**ться!

Реклама

Секса всем нужно по-разному. Каждый организм индивидуален. Так и в сексе. Хорошо, когда и мужчине, и женщине нужно плюс-минус столько же. А когда одному человеку физиологически нужно один раз в неделю, а второму – пять, то тут начинается диссонанс. Такой брак имеет небольшой шанс на выживание.

Вот чем отличается мужчина от женщины. Женщина прежде всего хочет в голове, а у мужчин это более физиологично. Если я не люблю мужчину и не испытываю какие-то эмоции к нему, то могу спокойно жить год без секса. И мне это не портит жизнь. Я могу быть одинаково счастливой как с сексом, так и без. Мне важен объект. Если есть любимый мужчина – тогда да.

Мне кажется, у любой разумной женщины в жизни есть столько увлечений, чем себя занять: саморазвитие, работа, дети, путешествия… Не все сводится к сексу. Это самое примитивное. Или это уже я старею", – выступила 42-летняя Валерия на YouTube-канале Анны Олицкой.