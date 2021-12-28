Бывшая Милевского: "Я уже свое натра**лась"

Валерия и Артем раньше встречались / Фото: Коллаж: Сегодня

Известная телеведущая и модель Валерия Крук откровенно рассказала о своей интимной жизни. Девушка известна тем, что встречалась со звездой украинского футбола Артемом Милевским.

"Я поняла, что уже не очень-то и хочу секса. Знаете, как диетологи говорят, когда смотрят анализы по печени: "Вы свое вино уже выпили". Так и у меня: я уже свое натра**лась. Когда женщины говорят, что в 40 лет хотят тра**ться, я в это не верю, честно. Уже больше хочется другого: купите мне, поговорите со мной… Очень хочу готовить все время. Только не тра**ться!

Реклама

Секса всем нужно по-разному. Каждый организм индивидуален. Так и в сексе. Хорошо, когда и мужчине, и женщине нужно плюс-минус столько же. А когда одному человеку физиологически нужно один раз в неделю, а второму – пять, то тут начинается диссонанс. Такой брак имеет небольшой шанс на выживание.

Вот чем отличается мужчина от женщины. Женщина прежде всего хочет в голове, а у мужчин это более физиологично. Если я не люблю мужчину и не испытываю какие-то эмоции к нему, то могу спокойно жить год без секса. И мне это не портит жизнь. Я могу быть одинаково счастливой как с сексом, так и без. Мне важен объект. Если есть любимый мужчина – тогда да.