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Быстро освоился: Месси устроил свидание в Париже

Сергей Шаховец
18 августа, 00:08
Звезда Пари-Сен-Жермена Лионель Месси сходил на свидание со своей супругой в парижский ресторан, где они отведали блюда местной кухни

Лионель Месси с женой Антонеллой / Фото: Инстаграм

Новичок французского ПСЖ Лионель Месси начинает знакомиться с парижскими достопримечательностями, сообщает The Sun. После напряженных первых дней после переезда из Барселоны, Лионель со своей супругой Антонеллой решили развеяться, устроив свидание в парижском ресторане.

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Капитан сборной Аргентины поделился в Instagram фотографией романтического вечера, на котором они с женой наслаждались знаменитой французской кухней.

После переезда из Барселоны в Париж аргентинец со своей семьей устроился в пятизвездочном отеле Le Royal Monceau в центре столицы Франции, стоимостью 17 тысяч фунтов стерлингов в сутки. Но это временно, ведь Лионель с Антонелло уже начали поиски вариантов нового жилья.

Антонелла Рокуццо / Фото: Instagram

Напомним, Лионель теперь продолжит свою карьеру в Пари Сен-Жермен. Футболист подписал контракт с французским клубом на два года с правом продления на год.

Лионель Месси уже в Париже / Фото: REUTERS

За сезон выступлений в ПСЖ Месси будет получать 41 млн евро чистыми. Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен подписной бонус в размере 40 млн евро.

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