Была бы мясорубка. Золотая медалиста о вероятной встречи с россиянками

Марта Федина не собирается выступать вместе с россиянками / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На чемпионате мира по водным видам спорта украинские синхронистки завоевали семь медалей. Сегодня наши "артистки" стали чемпионками в хайлайте, завоевав вторую золотую награду.

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Из-за военного вторжения РФ в Украину, к участию в мировом форуме не допущены российские спортсмены. Одна из героинь ЧМ-2022 украинка Марта Федина рассказала, что произошло, если бы сборная страны-агрессора выступила на чемпионате.

"Это была бы какая-нибудь мясорубка. Даже не представляю, если бы я их увидела… Конечно, мы с ними никакие не друзья, 4 месяца мы ни слова не пишем. Но когда проверяем Instagram, то что-то высвечивается, они там на каких-нибудь шоу выступают – вот это ваш путь. Они сейчас пишут: "Ой, будь Россия на этом ЧМ, то пьедестал выглядел бы совсем иначе", – сказала Федина в эфире Сниданок з 1+1.

Марта Федина собирает букет медалей мирового первенства / Фото: REUTERS

Отметим, что Марта Федина, кроме двух командных золотых наград, завоевала 2 серебра в личных выступлениях и одно в командном.

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