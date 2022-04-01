Будут лаять! Усик посвятил стих Украине и обругал несогласных

Александр Усик - чемпион WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

С начала войны Александр Усик вдруг стал ярым патриотом. Даже в тероборону записался. Хотя потом быстро свалил с Украины.

Теперь же боксер в соцсетях запостил песню на свои стихи. По словам Усика, они были написаны четыре года назад.

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"Добрый вечер, мы из Украины. Это стихотворение я писал ночью 2 января 2018 года. В 01:27. Я был в своем тренировочном лагере. Я готовился к поединку с Майрисом Бриедисом, и после тренировки я не мог уснуть. И мне в голову пришла мысль написать это стихотворение. Я назвал его "Новый Гимн". Я не знаю, почему я так его назвал. Поэтому я хочу посвятить это стихотворение, а сейчас песню – Украине и украинскому народу. Слава Богу за Украину!" – написал Усик.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина,

Сама рідна й навіки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя.

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе, рідненьку, попросим

Всіх святих тебе зберегти.

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

І карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось, браття, ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Александр Усик / Фото: Instagram

А потом Усик решил почему-то устроить разборки. Спортсмен, который восемь лет боялся сказать, что Россия аннексировала Крым, ездил отдыхать на полуостров к врагам, водился с московскими попами, обозвал несогласных с ним украинцев "кучкой, которая будет лаять".

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