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Будут лаять! Усик посвятил стих Украине и обругал несогласных

Андрей Трофимов
1 апреля, 23:00
Александр Усик, который во время войны уехал из Украины в Прагу, опубликовал в соцсетях стихотворение и рассказал, что лучше поздно, чем никогда

Александр Усик - чемпион WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

С начала войны Александр Усик вдруг стал ярым патриотом. Даже в тероборону записался. Хотя потом быстро свалил с Украины.

Теперь же боксер в соцсетях запостил песню на свои стихи. По словам Усика, они были написаны четыре года назад.

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"Добрый вечер, мы из Украины. Это стихотворение я писал ночью 2 января 2018 года. В 01:27. Я был в своем тренировочном лагере. Я готовился к поединку с Майрисом Бриедисом, и после тренировки я не мог уснуть. И мне в голову пришла мысль написать это стихотворение. Я назвал его "Новый Гимн". Я не знаю, почему я так его назвал. Поэтому я хочу посвятить это стихотворение, а сейчас песню – Украине и украинскому народу. Слава Богу за Украину!" – написал Усик.

  • Україна, моя Україна.
  • Моя сильна, моя Батьківщина.
  • Ти для мене, як матір для сина,
  • Сама рідна й навіки одна.
  • Ти козацького роду країна,
  • Богом ти на небі любима,
  • Батьківщина ти сильна моя.
  • Тіло ми за тебе положим,
  • А душею ми з Богом завжди.
  • Ми за тебе, рідненьку, попросим
  • Всіх святих тебе зберегти.
  • І безкрайні поля без обмежень,
  • І вродливі ліса та поля,
  • І карпатські гори високі,
  • І смереки стрункі, як струна.
  • Все в нас є для життя та для свята,
  • В нас країна єдина на всіх.
  • Так помолимось, браття, ми Богу,
  • Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Александр Усик / Фото: Instagram

А потом Усик решил почему-то устроить разборки. Спортсмен, который восемь лет боялся сказать, что Россия аннексировала Крым, ездил отдыхать на полуостров к врагам, водился с московскими попами, обозвал несогласных с ним украинцев "кучкой, которая будет лаять".

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"Ну и, конечно, я не забуду про ту маленькую кучку, которая будет сейчас лаять, почему ты не сделал этого раньше, или где ты был раньше. И все такое. Мира вам, добра и любови, каждый из нас делится с миром тем, что он имеем. Кто-то имеет много любви и этим делится. А кто-то имеет много злости и посылает ее на других, не понимая, что вселенная работает по другому. Что отдаешь то и получаешь. Лучше поздно, чем не когда", – дописал Усик.