Будущее Ярмоленко: футболист отказался от варианта Шевы

Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко / Фото: УАФ
Вингер сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал, что не связывает свое будущее и будущее своих детей с Лондоном, где он сейчас проживает.
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"Только с Украиной, только с Киевом. Свое будущее я вижу только в Киеве. Мне неинтересно за границей, здесь другой менталитет. Малиновский говорит, что будут жить в Бергамо, но я не хочу. Я там как в гостях, а в Киеве себя чувствую как дома. И вряд ли что-то изменится"
"У меня в Киеве есть своя квартира, а когда приезжаю к родителям (в Чернигов) и захожу в свою комнатуху, то появляется ностальгия, ты вспоминаешь какие-то смешные моменты. Для меня Киев – это мой дом в будущем, это 100 процентов", – сказал Ярмоленко каналу Вацко Live
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters
Андрей Ярмоленко, его жена и дети / Фото: Instagram
Напомним, именно в Лондоне после завершения карьеры осел тренер сборной Украины Андрей Шевченко, как и Ярмоленко, поигравший за клуб из этого города – только не Вест Хэм, а Челси.
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В столице Англии у Шевы дом, там он часто любит играть в гольф с экс-одноклубниками по Челси.
Кстати, накануне мы писали, что Ярмоленко может вернуться в Динамо. Андрей не желает продлевать контракт с Вест Хэмом, истекающий следующим летом.
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