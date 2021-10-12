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Будет продолжаться вечно: Россию до сих пор лишают медалей с Олимпиады в Сочи

Александр Трикиша
12 октября, 21:44
На дворе 2021 год, а Россию продолжают лишать наград со скандальных Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Им не суждено стоять на пьедестале рядом с украинками

Россию лишили медали эстафетной гонки Сочи-2014 / Фото: AFP

Международный союз биатлонистов на своем официальном сайте подтвердил дисквалификацию российской биатлонистки Ольги Зайцевой, которая попалась на употреблении допинга.

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Вместе с ней аннулировали результат сборной России в эстафетной гонке на Олимпиаде-2014, в которой принимала участие Зайцева вместе с Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной.

Россиянки завоевали в той гонке серебряную медаль, но в итоге остались без наград. Серебро досталось Норвегии, а бронза досталась Чехии. Олимпийскими чемпионками, напомним, стали украинки.

В 2017 году Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Зайцеву от участия в Олимпиадах.

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Напомним, что после грандиозного скандала с махинациями с допингом Россия была лишена 4 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовой медали Сочи-2014. Однако позже Спортивный арбитражный суд восстановил 2 золотые, 7 серебряных и 1 бронзовую медали.

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