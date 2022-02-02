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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Будет ноль: эксперты спрогнозировали выступление Украины на Олимпиаде

Андрей Трофимов
2 февраля, 11:27
Общекомандный зачет должна выиграть сборная Норвегии, которой прогнозируют 44 медали. А вот в украинских спортсменов аналитики не верят

Игры в Пекине должна выиграть Норвегия / Фото: Коллаж: Сегодня

Американские аналитики из компании Gracenote представили окончательный прогноз на распределение медалей зимней Олимпиады.

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Увы, специалисты уверены, что Украина покинет Пекин с нулем. Нашей команде не прогнозируют наград. Хотя мы надеемся на успех в биатлоне и фристайле.

По мнению Gracenote, победителем общего медального зачета станет сборная Норвегии с 44 медалями (21 золотая, 13 серебряных и 10 бронзовых). Второе место займет Германия – 30 медалей (11-11-8). ОКР станет третьей – 30 наград (10-12-8).

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Ранее мы рассказывали, что украинский олимпиец вляпался в скандал. Он говорил, что Украина и Россия – братские народы.