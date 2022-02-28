8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Бубка пропал. Глава НОК не выходит на связь

Максим Мельник
28 февраля, 18:20
С главой Национального олимпийского комитета легендарным атлетом Сергеем Бубкой не могут связаться его сотрудники

Сергей Бубка / Фото: Getty Images

В обращении украинских спортсменов к МОК с призывом отстранить Россию и Беларусь от участия в Паралимпиаде-2022, а также исключить эти страны из Международного олимпийского комитета нет подписи президента НОК Украины – знаменитого прыгуна с шестом Сергея Бубки.

Об этом сообщает Tribuna.com.

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По информации источника, Сергей Бубка не выходит на связь с начала полномасштабной войны России против Украины. Сотрудники НОК Украины не могут с ним связаться.

58-летний Сергей Бубка пока никак не комментировал агрессию России против Украины – ни в своих соцсетях, ни в публичных комментариях.

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При этом его старший брат, 61-летний Василий Бубка, значится в базе "Миротворца" как, цитируем, пособник террористов, сотрудничающий и финансирующий террористическую организацию ДНР".

Напомним, пойдя под лживыми лозунгами полномасштабной войной на Украину, россияне уже потеряли тысячи жизней и стали изгоями для всего цивилизованного мира.

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В частности, сегодня МОК рекомендовал отстранить Россию и Беларусь от всех международных соревнований.

Россию и Беларусь выгнали из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня