Бубка пропал. Глава НОК не выходит на связь

Сергей Бубка / Фото: Getty Images

В обращении украинских спортсменов к МОК с призывом отстранить Россию и Беларусь от участия в Паралимпиаде-2022, а также исключить эти страны из Международного олимпийского комитета нет подписи президента НОК Украины – знаменитого прыгуна с шестом Сергея Бубки.

Об этом сообщает Tribuna.com.

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По информации источника, Сергей Бубка не выходит на связь с начала полномасштабной войны России против Украины. Сотрудники НОК Украины не могут с ним связаться.

58-летний Сергей Бубка пока никак не комментировал агрессию России против Украины – ни в своих соцсетях, ни в публичных комментариях.

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При этом его старший брат, 61-летний Василий Бубка, значится в базе "Миротворца" как, цитируем, пособник террористов, сотрудничающий и финансирующий террористическую организацию ДНР".

Напомним, пойдя под лживыми лозунгами полномасштабной войной на Украину, россияне уже потеряли тысячи жизней и стали изгоями для всего цивилизованного мира.

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В частности, сегодня МОК рекомендовал отстранить Россию и Беларусь от всех международных соревнований.