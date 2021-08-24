Бубка и Шевченко получили ордена из рук Зеленского: у кого круче

Сергей Бубка и Андрей Шевченко получили ордены из рук Владимира Зеленского

Во время торжеств к 30-й годовщине независимости президент Украины прямо на центральной площади страны раздавал государственные награды.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка был награжден Орденом Свободы.

"Самая высокая награда для того, кто прыгал выше всех", – сказал Зеленский Бубке во время вручения.

А бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко удостоился Ордена князя Ярослава Мудрого V ступени.

Шевченко поблагодарил президента страны за поддержку и заявил, что они еще встретятся. В ответ Зеленский произнес слоган "Героям слава".

Какие награды вручили Бубке и Шевченко

Орден Свободы – наивысшая государственная награда Украины для отличия выдающихся и особых заслуг граждан в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. Учреждена в 2008 году.

Орден князя Ярослава Мудрого – государственная награда Украины для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность. Был высшим орденом Украины до учреждения ордена Свободы.