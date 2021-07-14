Британская надежда на медаль Олимпиады-2020 попался на употреблении кокаина

В Допинг-пробе британского бегуна Оливера Дастина нашли следы кокаина. Пока легкоатлет пытается доказать свою невиновность и вернуть право участвовать в Олимпиаде-2020

Британец Оливер Дастин пропустит Олимпиаду-2020 из-за кокаина / Фото: Reuters

Британский легкоатлет Оливер Дастин накануне Олимпиады-2020 попался на употреблении кокаина. Следы запрещенного препарата нашли в допинг-пробе спортсмена, а это означает, что его не допустят к участию в Олимпийских играх в Токио.

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20-летний спортсмен уже нанял юристов для защиты своих интересов, пишет Times. Впрочем, вряд ли он успеет довести свою невиновность, ведь до старта Олимпиады остается всего девять дней.

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Дастин специализируется в беге на средние дистанции. Он был одним из главных медальных надежд Великобритании на дистанции 800 м. На отборочном турнире он продемонстрировал девятое время сезона.

Также мы писали, что двух российских спортсменов поймали на допинге перед поездкой на Олимпиаду-2020. Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный допинг-тест, у них обнаружен мельдоний. Гребцы готовились выступить в Токио.