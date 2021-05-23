"Бульдог" загрыз американца за минуту и потребовал 75 000 долларов (видео)

На турнире UFC в Лас-Вегасе бразилец Бруну Силва легко справился с американцем Виктором Родригесом, который не продержался в клетке и одного раунда

Бруну Силва умеет задавить соперника / Фото: Instagram

В ночь с 22 на 23 мая в Лас-Вегасе проходит очередной турнир UFC по смешанным единоборствам. В рамках предварительного карда невероятную мощь показал бразильский боец Бруну Силва, который встречался с американцем Виктором Родригесом и не оставил ему ни единого шанса.

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Бой продлился минуту, за которую бразильский "Бульдог" Силва нокаутировал своего соперника. Свалил американца на настил после удара правой, а затем ринулся добивать и заставил судью остановить схватку.

А после боя Силва обратился к президенту UFC Дане Уайта с заготовленным мини-плакатом, на котором просил у босса промоушена 75 000 долларов.

Теперь на счету бразильца в смешанных единоборствах 11 побед, 5 поражений и одна ничья.

Ранее женщина-Киборг из Бразилии жестко бросила соперницу ради чемпионского пояса.

Также боец UFC вырубил вора, который пытался вскрыть его машину.

Смотрите, как проходило взвешивание Силвы