Братская поддержка. Игрок сборной Беларуси помогает украинской армии

Белорус Юрий Кендыш настоящий друг Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти три месяца длится военная агрессия Российской Федерации против Украины. Весь мир сплотился вокруг украинского народа и помогает противостоять военной машине Мордора.

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Не остаются равнодушными к войне и представители спорта. Белорусский футболист Юрий Кендыш, в отличии от многих своих соотечественников, не побоялся публично осудить вторжение РФ. Кроме того, хавбек Риги активно помогает украинской армии в борьбе с российскими захватчиками.

Недавно Юрий Кендыш вместе со своими украинскими одноклубниками Владленом Юрченко и Александром Филипповым приобрели автомобиль для ВСУ. Об этом сообщает Tribuna.

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Компактный кроссовер Nissan X-Trail уже доставлен в Латвию и в ближайшее время поступит в распоряжение украинских воинов.

"Если отвлечься от футбольных вопросов, то хочется сказать, что меня восхищает стремление украинцев сохранить независимость своей страны, свою неприкосновенность, свою историю. Люди сплотились, чтобы защитить Родину! Это просто фантастически", – сказал Кендыш.

Стоит отметить, что Юрий Кендыш "проснулся" не 24 февраля 2022 года. Футболист активно поддерживал белорусских протестующих еще летом 2020 года, когда играл за солигорский Шахтер.

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Добавим, полузащитник сборной Беларуси Юрий Кендыш выступает за Ригу с января 2022 года. Он трижды становился чемпионом Беларуси в составе БАТЭ и солигорского Шахтера, трижды выигрывал молдавское первенство с Шерифом и завоевал золотые медали чемпионата Литвы с Жальгирисом. В составе национальной команды Беларуси Юрий сыграл 15 матчей и забил 2 гола.