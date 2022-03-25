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Брат за брата – вместе мы сила! Мэр Киева эмоционально поздравил Кличко-младшего

Евгений Щербаков
25 марта, 12:59
Патриотичные вышиванки и слова благодарности матери – братья Кличко записали трогательное видео

/ Фото: Telegram Кличко

Сегодня 46-ый день рождения отмечает экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко. Поздравления не заставили себя ждать. Одним из первых это сделал самый близкий человек, брат Виталий.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале написал трогательный пост с поздравлениями, к которому прикрепил совместное с Владимиром Кличко видео в украинских вышиванках.

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Друзья! Сегодня День рождения у самого близкого мне человека. У нас сильная связь, даже когда мы не рядом. В это критическое для Украины время мы вместе, в Киеве. Плечом к плечу. Поддержку и помощь брата я чувствую каждый день и ежеминутно.

Как он недавно сказал: это самое сложное сражение в нашей жизни. Бой за наш город и нашу страну. И мы, несомненно, победим! Ибо добро всегда побеждает зло! Спасибо судьбе и нашим родителям, что подарили мне такого брата!

С Днем рождения, Володя!

Видео-обращение было адресовано родителям, которые подарили обоим самое сокровенное!

Братья Кличко с первых дней вторжения России вместе ведут борьбу против оккупантов.