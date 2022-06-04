4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Брат олимпийского чемпиона из Украины призвал сплотиться вокруг Путина

Павел Василенко
4 июня, 14:48
Дзамболат Тедеев поддерживает войну в Украине и убежден, что украинцы потом должны будуть простить россиян за геноцид

Эльбрус и Дзамболат Тедеевы оба выступали за сборную Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший украинский борец, а ныне главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о войне в Украине. Он надеется, что со временем украинцы простят геноцид, который устроила Россия. Ранее легендарная гимнастка Лилия Подкопаева заклеймила Тедеева.

"Я думаю, что время все лечит. Мы же с немцами тоже воевали, а сегодня общаемся и дружим. Я думаю, что время пройдет, украинский народ простит и мы будем жить как братья. Другого выхода нет".

При этом Тедеев уверен, что Россия должна продолжать убивать украинцев по воле российского диктатора.

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"Сегодня надо, чтобы мы все в России объединились вокруг нашего президента, нашего лидера и поддерживали его позицию", – сказал Тедеев.

Дзамболат Тедеев родился в Грузии. После распада СССР выступал за сборную Украину по борьбе. Был участником летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте, где занял 5 место.

Он двоюродный брат Эльбруса Тедеева – олимпийского чемпиона в составе сборной Украины на Играх-2004 в Афинах. Бывшего народного депутата от Партии регионов.

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