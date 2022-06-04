Брат олимпийского чемпиона из Украины призвал сплотиться вокруг Путина

Эльбрус и Дзамболат Тедеевы оба выступали за сборную Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший украинский борец, а ныне главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о войне в Украине. Он надеется, что со временем украинцы простят геноцид, который устроила Россия. Ранее легендарная гимнастка Лилия Подкопаева заклеймила Тедеева.

"Я думаю, что время все лечит. Мы же с немцами тоже воевали, а сегодня общаемся и дружим. Я думаю, что время пройдет, украинский народ простит и мы будем жить как братья. Другого выхода нет".

При этом Тедеев уверен, что Россия должна продолжать убивать украинцев по воле российского диктатора.

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"Сегодня надо, чтобы мы все в России объединились вокруг нашего президента, нашего лидера и поддерживали его позицию", – сказал Тедеев.

Дзамболат Тедеев родился в Грузии. После распада СССР выступал за сборную Украину по борьбе. Был участником летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте, где занял 5 место.

Он двоюродный брат Эльбруса Тедеева – олимпийского чемпиона в составе сборной Украины на Играх-2004 в Афинах. Бывшего народного депутата от Партии регионов.