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Брали россиянок вместо украинок. Пидручный выступил против легионеров в сборной

Сергей Шаховец
28 мая, 13:30
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный раскритиковал политику главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака по приглашению российских спортсменов

Пидручный обвинил Брынзака во лжи / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Военное вторжение Российской Федерации в Украину вскрыла системные проблемы в отечественном биатлоне. Практика с приглашением готовых спортсменов из России и Беларуси себя не оправдала.

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В первый же день войны экс-россиянки покинули Украину, даже не осудив агрессию России.

Лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный резко раскритиковал натурализацию в украинском биатлоне. Такая практика только закрывает возможности перед перспективными украинскими биатлонистами.

"Я против любой натурализации. В Норвегии, Франции, Германии выступают свои спортсмены, которые прошли путь от детской школы до профессионалов. Такой подход мне по душе.

Хотя к Даше Блашко у меня нет никаких вопросов. Она заслуженно в команде, доказала свое право на место в составе.

Но у нас хватало примеров, когда руководитель биатлонной федерации Владимир Брынзак привозил россиян невысокого уровня. Я даже не беру в расчет нынешнюю ситуацию, что кто-то уехал из Украины и молчит о войне.

Некоторых экс-россиянок мы больше не увидим в сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

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Просто людям обеспечивали хорошие условия и сразу брали в сборную, не особо проверяя в условиях конкуренции. Конечно, проще пригласить готового биатлониста, закрыть им дыры, чем растить своего, создавать условия в регионах.

Отсюда у нас сейчас кадровый дефицит. Украинским спортсменам не давали развиваться и они заканчивали бегать в 18−19 лет", – сказал Пидручный в интервью Zerkalo.

Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

Ранее Дмитрий Пидручный объяснил, почему не пошел на фронт. По мнению украинского биатлониста воевать должны подготовленные воины. Во время войны каждый должен быть полезен в своей сфере деятельности.

Дмитрий Пидручный продолжает службу в Национальной гвардии / Фото: Коллаж: Сегодня