17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Боюсь выставлять обычные фото: украинскую красотку удивили фанаты

Андрей Трофимов
18 октября, 17:59
Знаменитая украинская байдарочница Анастасия Горлова объяснила почему в ее соцсетях появилось много фотографий в купальнике

Анастасия Горлова отдыхает на море

Чемпионка Европы, бронзовая призерка чемпионата мира в гребле на байдарках Анастасия Горлова после завершения сезона ушла в отпуск.

Наша спортсменка отдыхает на море. И заспамила свою страницу в Instagram снимками в купальнику. Фанаты Анастасии были в восторге от фото красавицы.

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"Я уже боюсь выставлять обычные фотки. Столько лайков, как собрало фото в купальнике, я не собирала даже когда поднималась на пьедестал чемпионата мира", – кокетничает Горлова.

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