Боюсь выставлять обычные фото: украинскую красотку удивили фанаты

Анастасия Горлова отдыхает на море
Чемпионка Европы, бронзовая призерка чемпионата мира в гребле на байдарках Анастасия Горлова после завершения сезона ушла в отпуск.
Наша спортсменка отдыхает на море. И заспамила свою страницу в Instagram снимками в купальнику. Фанаты Анастасии были в восторге от фото красавицы.
"Я уже боюсь выставлять обычные фотки. Столько лайков, как собрало фото в купальнике, я не собирала даже когда поднималась на пьедестал чемпионата мира", – кокетничает Горлова.
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