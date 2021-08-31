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Бойся Барселона! Динамо купило бразильского бомбардира

Андрей Трофимов
31 августа, 17:59
Уже 11 сентября за Динамо может дебютировать 22-летний бразильский нападающий Витиньо, которого киевляне купили у Атлетико Паранаенсе

Витиньо будет играть под 22-м номером / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо сегодня объявило о подписании контракта с 22-летним бразильским нападающим Витиньо. Его контракт с рассчитан на пять лет.

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Форвард является воспитанником Атлетико Паранаенсе. В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи. Всего за первую команду Атлетико Паранаенсе он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.

Витиньо будет заявлен за Динамо в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче против Металлиста 1925, который состоится 11 сентября.

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В активе южноамериканского вингера победы в чемпионате штата Парана (Лига Паранаэнсе) и Кубке Бразилии в 2019-м году.

Отметим, что бразилец стал пятым летним новичком киевляне после вингера Дениса Антюха, форвардов Владислава Кулача, Ильи Шкурина и Эрика Рамиреса.

Динамовцы отлично поработали на трансферном рынке перед стартом в Лиге чемпионов, где сыграют против Баварии, Барселоны и Бенфики.

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