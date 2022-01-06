Бойцы пошли против Назарбаева! Мощное усиление для митингующих Казахстана

Спортсмены не стали молчать / Фото: Коллаж: Сегодня
Ведущие спортсмены Казахстана в соцсетях высказали свое отношение к событиям, которые проходят в их стране.
"Я с вами в любом положении. Надеюсь, что правительство решит проблемы в пользу народа. Желаю, чтобы Аллах дал всем сил и терпения", – записал видео Шавкат Рахмонов.
Дамир Исмагулов:
"Мы вместе, Казахстан".
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. ОДКБ начала рассматривать запрос Казахстана.
- Кроме того, при освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.