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Бойцы пошли против Назарбаева! Мощное усиление для митингующих Казахстана

Андрей Трофимов
6 января, 15:16
Казахстанские бойцы UFC Дамир Исмагулов и Шавкат Рахмонов поддержали митинги, которые сейчас проходят в крупных городах страны

Спортсмены не стали молчать / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие спортсмены Казахстана в соцсетях высказали свое отношение к событиям, которые проходят в их стране.

"Я с вами в любом положении. Надеюсь, что правительство решит проблемы в пользу народа. Желаю, чтобы Аллах дал всем сил и терпения", – записал видео Шавкат Рахмонов.

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Дамир Исмагулов:

"Мы вместе, Казахстан".

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