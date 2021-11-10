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Бой украинского грузина в UFC отменили из-за коронавируса

Александр Трикиша
10 ноября, 14:53
Украино-грузинский боец MMA Роман Долидзе должен был сразиться с Кайлом Дакасом на турнире UFC Fight Night 197, но поединок пришлось отменить. Долидзе получил положительный тест на COVID

Роман Долидзе заразился коронавирусом / Фото: Instagram

Турнир UFC Fight Night 197 состоится в ночь с 13 на 14 ноября. В главном поединке встретятся Макс Холлоуэй и Яир Родригес.

"Ничего не предвещало беды, физически и морально готов к труду и обороне, но сегодня получил положительный ответ на тест COVID! Надеюсь, после карантина организуют бой!" – написал Долидзе у себя в Instagram.

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Боец добавил, что у него нет никаких симптомов, чувствует он себя хорошо.

Долидзе провел 10 боев в MMA. Девять он выиграл и один раз потерпел поражение. В предыдущем поединке Роман побил полицейского Лауреано Старополи.

Боец UFC Роман Долидзе / Фото: Twitter

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Напомним, Долидзе – чемпион мира и Европы по грэпплингу, 7-кратный чемпион Украины по грэпплингу, чемпион Украины по ММА и Free-Fight, чемпион мира по ММА. В 2018 году стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WWFC.

Подписал контракт с UFC, но был дисквалифицирован на год за употребление запрещенных препаратов, которые попали в организм с каплями для носа. В дебютном поединке в UFC в июле 2020-го Роман нокаутировал россиянина Хасида Ибрагимова.