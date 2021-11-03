Бой Фьюри с Джошуа станет крутейшим событием. Но победитель боя очевиден

Фьюри, Уайлдер и Джошуа. Кто лучше? / Фото: Коллаж: Сегодня

Специалист считает, что его клиент, чемпион мира по версии WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри превосходит по всем параметрам своего соотечественника Энтони Джошуа. На данный момент Цыганский король лучший супертяж в мире.

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"Тайсон всегда ощущал, что он наверняка побьет Эй-Джея. Как по мне, он бьет его по всем параметрам: у него круче "борода", он храбрее, бьет так же сильно. Мне все равно, кто и что говорит по поводу силы удара. Посмотрите на нокдауны Уайлдера", – настаивает Уоррен.

Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC / Фото: Reuters

И даже в поединке против Уайлдера у Джошуа не было бы никаких шансов, уверен промоутер. На вопрос, а смог бы Эй-Джея побить Бронзового бомбардировщика, Уоррен ответил:

"Я так не считаю. Это мнение, основанное на том выступлении, которое у него было (против Усика). Но хочет ли Фьюри бой с ним даже сейчас? Если такая возможность представится, то Тайсон сделает этот выбор. Я считаю, что даже теперь это будет крутейшее событие. Каждый при своем мнении, что произойдет в поединке. Но, как по мне, с победителем тут все очевидно", – цитирует слова Уоррена vringe.com.

Тайсон Фьюри vs Энтони Джошуа / Фото: Talksport

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Ранее мы сообщали, что многие специалисты в объединительном бою за чемпионские пояса видят соперником Фьюри британца Энтони Джошуа. Тренер Цыганского короля Шугар Хилл даже готов помочь Эй-Джею вернуть пояса IBF, WBA, WBO, IBO. По его мнению, касса боя Фьюри – Джошуа, будет в разы большей, чем от боя с Усиком.

Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

Тем временем, промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн намерен встретиться с представителем Александра Усика Александром Красюком, чтобы обговорить детали реванша Усик – Джошуа.

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Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Фаворитом на место проведения поединка называют Лондон.

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