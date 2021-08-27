Босс украинского футбола обвенчался в Стамбуле и подарил футболку патриарху

Павелко в Стамбуле венчался и дарил подарки

Глава Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о важном событии в своей жизни.

"Находясь в Стамбуле, имел честь встретиться со Вселенским патриархом Варфоломеем. Во время личного общения поразила теплота его приема, гостеприимство и искренность переживаний за украинцев.

Не нарушая традиции, подарил Вселенскому патриарху Варфоломею два подарка: вышиванку и футболку национальной сборной, которая во время Евро-2020 стала невербальной нотой ко всему миру о самоутверждении неделимой Украины, благодаря своему дизайну с картой страны и лозунгами "Слава Украине!", "Героям Слава!". На подарке игроки нашей главной команды оставили свои подписи.

Предшествовало личной аудиенции со Вселенским патриархом чрезвычайно важное в моей жизни событие. С моей Катей мы вступили в брак перед Богом и приняли благодать таинства венчания в Константинопольской православной церкви. Получили от предстоятеля благословение на крепкую семью, хорошую судьбу.

Счастливые по этому поводу, а потому разделяем нашу семейную радость со всеми друзьями, знакомыми, соратниками и единомышленниками. И каждому тоже желаем семейного уюта, благодати и любви!

Слава Украине!", – написал Павелко в Facebook.