Босс мирового хоккея заступился за флаг Лукашенко

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель осудил замену белорусского флага на оппозиционный бело-красно-белый на чемпионате мира по хоккею в Риге.
В понедельник 24 мая это сделали мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. В центре города, где расположены флаги всех стран-участниц, они сняли красно-зеленый флаг Беларуси и вывесили оппозиционный с гербом "Погоня". Это произошло из-за международного скандала с принудительной посадкой рейсового самолета в Минске и арестом оппозиционера Романа Протасевича.
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Глава IIHF Рене Фазель обязал городские власти вернуть национальный флаг.
"Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас", – заявил Фазель.
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Рига должна была принять ЧМ совместно с Минском, но Беларусь лишили права проведения турнира из-за политической ситуации в стране.
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