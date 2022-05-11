Боруссия Менхенгладбах – Украина: онлайн-трансляция матча

Александр Петраков во главе сборной Украины сразится с менхенгладбахской Боруссией / Фото: УАФ

Сегодня, 11 мая, сборная Украины сыграет первый товарищеский матч в рамках подготовки к стыковым поединкам отбора к ЧМ-2022. Соперником команды Александра Петракова станет Боруссия Менхенгладбах.

Матч на "Боруссия-Парк" начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем текстовую трансляцию благотворительного поединка.

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Из-за войны, которую Россия начала против нашей страны, сборная Украины не смогла отыграть поединок плей-офф квалификации на ЧМ-2022 вовремя. 24 марта наша команда должна была сразиться с Шотландией, однако из-за вторжения встречу перенесли на 1 июня.

Наставник "сине-желтых" Александр Петраков собрал команду аж за месяц до поединка в Глазго. Команда проводит тренировочный сбор в Словении, а первый контрольный матч решила провести против середняка немецкой Бундеслиги.

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Боруссия Менхенгладбах еще в прошлом сезоне играла в группе Лиги чемпионов, где дважды громила Шахтер с общим счетом 10:0. В нынешнем "жеребцы" зависли в середине турнирной таблицы.

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За тур до финиша команда Ади Хюттера занимает 10 место. Боруссия уже лишена турнирной мотивации, команда точно не вылетит и не поднимется в еврокубковую зону.

Кто фаворит? По котировкам букмекеров, больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 2.12, тогда как на Боруссию можно поставить за 3.25. Ничья же оценивается в 3.65.

Где смотреть? Встреча в прямом эфире будет показана на нескольких ресурсах – телеканалы Футбол 1 и Индиго, а также сервис OLL.TV. Кроме того, прямая трансляция состоится и на официальном YouTube-канале УАФ.