Борис Джонсон предложил отдать Украине Евро-2028

Фанаты обрадуются инициативе Джонсона / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

ФИФА дисквалифицировала Россию с отбора на ЧМ-2022, а УЕФА забанил российские клубы в еврокубках. Но оккупанты продолжают поражать своей тупизной.

В России заявили, что будут подавать заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года. Их высмеял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Более того, политик предложил отдать Евро-2028 Украине.

"Одна лишь мысль о том, что Россия хочет провести у себя какое-либо спортивное или культурное мероприятие, выходит за рамки сатиры. Я не могу поверить в то, что кто-то серьезно рассмотрит их заявку. Я думаю, что лучше было бы России передать право проведения чемпионата Европы Украине", – заявил Джонсон.

Борис Джонсон / Фото: Официальный сайт президента Украины

Напомним, основными претендентами на Евро-2028 остаются Великобритания и Ирландия. Решение будет принято в сентябре 2023 года.