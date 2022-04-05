Бомбят Украину во благо. Медалистка Олимпиады-2020 о бреде зомбированных россиян

Россияне неисправимы, считает Марина Алексеева / Фото: Коллаж: Сегодня

О своем опыте общения с российскими спортсменами рассказала бронзовая медалистка Олимпийских игр-2020 в Токио в артистическом плавании Марина Алексеева.

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Россияне продолжают утверждать, что бомбардировки мирных городов и убийства гражданского населения – это во благо самим украинцам.

"Общались. Отреагировали. И знаете как? Они пишут: "Это же вам во благо. Это же мирная операция". Такое в самом начале войны написало где-то три человека.

В Буче от рук оккупантов погибли тысячи людей. Фото: коллаж "Сегодня"

Я им в ответ тоже немного написала, мол, давайте, приходите, посмотрите на эту мирную операцию, ощутите ее на себе. А они стоят на своем: "Это же вам во благо. Чтобы у вас все было хорошо", – сказала Алексеева в интервью Оbozrevatel.com.

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Ранее украинская синхронистка Алина Шинкаренко, у которой родители живут в Донецке, пыталась объяснить своей маме о войне в Украине. На что мама ответила: "Это ваши нацики дерутся с вашей армией. Мы на вас не нападали".