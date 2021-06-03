"Больше не могу молчать!" Ребров раскрыл причины конфликта с боссом Ференцвароша

Президент венгерского клуба обещал не совершать никаких трансферов без ведома украинского тренера, но нарушил свое слово – Ребров так работать не будет

Сергей Ребров на грани ухода из Ференцвароша / Фото: Reuters

Тренер Ференцвароша Сергей Ребров, у которого остается год контракта с венграми, раскрыл причины конфликта с президентом клуба Габором Кубатовым, которые могут привести к отъезду украинца уже сейчас.

"У каждого своя правда. Я долго молчал и не хотел это все комментировать, но, видимо, пора. В начале сезона я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами касательно трансферной политики. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал еще одного новичка", – приводит слова Реброва Команда №1

/ Фото: ФК "Ференцварош"

"Я на это, конечно, отреагировал и сказал своему агенту, что дальше так работать не буду. Слов о том, что я ухожу – не было. Я хотел встретиться и решить все вопросы. Прошло уже четыре месяца, а встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить"

Сергей Ребров/Фото Ferencvárosi TC

"Перед стартом прошлого сезона у меня были очень хорошие предложения от очень хороших клубов. Но у меня такой характер – если работаю с кем-то, верю в этих людей, то не могу просто так разорвать контракт"

Сергей Ребров/Фото fradi.hu

"Подталкивают ли меня к уходу, чтобы не платить компенсацию? Во-первых, об этом можно только догадываться. Во-вторых, сумма этой компенсации не такая уж и большая, далеко не миллион"

Сергей Ребров в "Ференцвароше". Фото: origo.hu

"Я не собирался уходить из Ференцвароша, мне нравилось здесь работать. Однако, если клуб что-то говорит игрокам за моей спиной, значит, этот клуб уже сделал какой-то выбор. Я планирую быть в Будапеште 8 июня, как и было договорено раньше. Может, тогда и будут какие-то объяснения"

Сергей Ребров

"Потенциальные работодатели? Какие-то предложения есть, но я всем отвечаю только одно – у меня действующий контракт с Ференцварошем. Как только он будет расторгнут, то мы непременно поговорим", – добавил Ребров

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Отметим, что Реброва сватают в греческий АЕК, Аль-Айн из ОАЭ и даже в Тоттенхэм.

Вместе с тем сообщалось, что Ребров может остаться у разбитого корыта из-за Шевы. Как поговаривают в кулуарах, Сергей Ребров покидает Ференцварош ради работы в сборной Украины. Но не исключено, что сам Шевченко решит остаться в национальной команде после Евро.

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