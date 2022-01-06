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Болонья не приехала на домашний матч с Интером. Команду ждут санкции

Любомир Луканюк
6 января, 16:36
Из-за вспышки коронавируса команду отправили на карантин, теперь ей могут засчитать техническое поражение

Вместо матча Интер провел тренировку / Фото: REUTERS

Сегодня в Италии проходят матчи 20-го тура национального первенства. В одном из них Болонья должна была встретиться с Интером. Ранее Интер попрощался с футболистом, пережившем клиническую смерть.

Однако в назначенное время на поле появились лишь гости и арбитры встречи. Делегации Болоньи на стадионе не было.

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Как оказалось, из-за вспышки коронавируса в Болонье местные органы здравоохранения решили поместить всю команду на карантин.

Клуб просил Серию A перенести матч. Но ответа так и не последовало.

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Теперь Болоньи могут присудить техническое поражение. При этом не исключено, что матч могут перенести на другой день.

Болонья занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, Интер идет на первой строчке.

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