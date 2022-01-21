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Болельщики взяли в осаду дом футболиста. Он не забил пенальти

Любомир Луканюк
21 января, 13:47
Полиции пришлось оцепить дом Кея Камары после того, как сотни фанатов решили расправиться с футболистом из-за фатального промаха на Кубке Африки

Камаре опасно возвращаться домой / Фото: Коллаж: Сегодня

На 85-й минуте Кей Камара не забил пенальти в ворота сборной Экваториальной Гвинеи. Поражение 0:1 стоило команде Сьерра-Леоне место в плей-офф Кубка Африки.

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Сразу после матча болельщики Сьерра-Леоне отправились к дому футболиста во Фритауне. Они ждут игрока и жаждут расправы. Полиции пришлось оцепить жилище Камары, чтобы не допустить кровопролития.

В плей-офф из группы Е прошли Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. В рейтинге команд, занявших третье место, Сьерра-Леоне заняла предпоследнюю строчку и также не попала в следующий раунд, сообщает Евроспорт.

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