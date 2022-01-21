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Болельщикам запретили поддерживать спортсменов на Олимпиаде-2022

Любомир Луканюк
21 января, 08:38
На трибуны попадут только зрители, которые сделали бустерную дозу и имеют два отрицательных ПЦР-теста

Новые ограничения для зрителей / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях в оргкомитете Олимпийских игр в Пекине отказались открывать свободную продажу билетов. Посетить Игры смогут только целевые группы. Но не уточнили, кто в них войдет

А теперь стало известно, как должны будут вести себя те счастливчики, который таки попадут на стадионы.

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На трибунах будет запрещено есть, общаться с другим человеком, и голосом поддерживать спортсменов. Кроме того, болельщикам перед посещением стадиона надо сделать бустерную прививку, представить два отрицательных ПЦР-теста, а на трибунах всегда нужно быть в маске.

Ранее мы писали, что из-за мороза и коронавируса организаторы планируют открыть Игры-2022 всего за 100 минут. Главным режиссером шоу, которое пройдет 4 февраля, стал Чжан Имоу, который снимал "Дом летающих кинжалов" на Прикарпатье.