Болельщик укусил девушку за грудь! Она мешала ему смотреть крикет

Во время матча английской лиги по крикету болельщик укусил девушку, которая наклонилась возле него, чтобы пообщаться с другими фанатами

Болельщик не удержался

Совершенно безумный случай произошел на матче английского чемпионата по крикету между командами Миддлсекс и Суррей.

Одна из болельщиц на трибунах встала лицом к мужчине и наклонилась вперед, чтобы спросить что-то у людей, сидевших на ряд выше. Она мешала мужчине смотреть матч и он укусил ее за грудь.

Ранее мы рассказывали о видео, на котором случайно была запечатлена семейная измена. Горе-любовник привел свою девушку на футбол и попал в популярную рубрику Kiss cam. Сначала он страстно поцеловал свою спутницу, но тут же вспомнил о другой возлюбленной и загрустил. Когда видео облетело весь мир, Дейви Андраде пришлось признаться в своей измене. Видео настолько стало популярным, что бедолагу начали троллить на каждом шагу.