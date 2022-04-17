Боксировать против Усика – это самоубийство. Мудрый совет от экс-чемпиона

Хасим Рахман знает как победить Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Промоутеры боксеров Александра Усика и Энтони Джошуа находятся на финишной прямой при заключении контракта на бой-реванш. Стороны обсуждают дату и место встречи. А сами боксеры уже занимаются в тренировочных лагерях.

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Экс-чемпион мира Хасим Рахман уже в ожидании реванша. Легендарный американский боксер дал несколько дельных советом сопернику Усика, так как считает, что победить Энтони Джошуа будет очень сложно:

С Усиком нельзя боксировать. С таким соперником, как он, надо сражаться, прессинговать, угнетать его и быть в хороших кондициях, чтобы выбрасывать удары. Ты можешь хорошо смотреться в последующих боях, но просто победи в этом. Ты можешь выиграть этот поединок в ужасающем стиле. Просто необходимо сражаться с ним, не давать ему пространства для действий, потому что Усик гораздо лучше как боксер. Если Джошуа сразится с ним, вместо того чтобы боксировать, то у него все должно быть хорошо.

А вот известные тренеры по боксу, не согласны с мнением Рахмана, в частности Ронни Шилдс видит изъяны именно в боксе Александра.

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А вот кто победит в информационной войне против российской пропаганды, так это точно жена Александра Усика. Екатерина Усика выпустила новую порцию гнева в адрес орков.